In de Gravenzaal van het gemeentehuis in Haarlem is woensdagmiddag de eerste Haarlemse kinderraad benoemd, met aan het hoofd kinderburgemeester Quinten de Lange.

De elfjarige kinderburgemeester legde een eed af in het bijzijn van burgemeester Jos Wienen. Bij de inauguratie was per kinderraadslid één ouder aanwezig.

Vervolgens hield de kinderburgemeester zijn eerste officiële toespraak waarin hij vertelde het een eer te vinden te zijn gekozen. Hij wil samen met de kinderraad "problemen oplossen en de echte politiek assisteren".

Als een van de belangrijkste onderwerpen noemt hij het groen in Haarlem. "Ik vind dat er meer groen moet komen en meer bomen geplant moeten worden. Haarlem moet een schone stad blijven en als er steeds meer huizen worden gebouwd blijft er geen natuur meer over", aldus de kinderburgemeester.

Burgemeester Wienen is tevreden over het aanstellen van de kinderraad. "Je merkt dat kinderen onbevangen zijn en ze vinden dit allemaal interessant. Ik denk dat dit een leuke manier is om kinderen te betrekken bij wat er gebeurt in de stad, en om iets mee te krijgen van hoe de politiek werkt. We hebben de jeugd nodig om later de politiek in te gaan."