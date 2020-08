Veiligheidsregio Kennemerland heeft woensdagochtend dertig meldingen binnengekregen over stormschade in onder meer Haarlem, meldt een woordvoerder aan NU.nl. De schade die storm Francis heeft aangericht, viel volgens de veiligheidsregio reuze mee.

"Het aantal meldingen stijgt wel, maar heel rustig", zegt de woordvoerder. Het ging vooral om stukken van bomen die op auto's zijn gewaaid en loshangende takken. "Het viel eigenlijk reuze mee. Er zijn nog geen gewonden gemeld."

Inwoners kunnen verschillende instanties bellen om hulp te vragen. 112 mag gebeld worden als het om acuut gevaar zoals instorting, losgeraakte dakpannen of een boom op de openbare weg gaat. De gemeente helpt met bomen in de berm en omgevallen bomen op niet-doorgaande wegen.

Mensen mogen nog wel door de parken in Haarlem wandelen. "Kijk omhoog als je je hond uitlaat en let goed op waar je loopt. Of kies ervoor om een rondje door het dorp te lopen, in plaats van door het park", zegt de woordvoerder.

Storm Francis is de eerste zomerstorm van het jaar. Het KNMI kondigde dinsdag code geel aan vanwege zware windstoten aan de kust. De waarschuwing gold tot 8.00 uur woensdagochtend.