Bij het planten van 10 procent meer bomen zakt de gevoelstemperatuur in Haarlem met 2 graden. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

In de groenere buitenwijken van Haarlem is het volgens het onderzoek qua gevoel al tot 1 graad koeler dan in de rest van de stad. Het onderzoek naar stadsbomen om een stad hittebestendig te maken, werd uitgevoerd in meerdere steden en is vlak voor de hittegolf afgerond.

Bomen geven op twee manieren verkoeling: de bladeren van de bomen transpireren vocht waardoor de temperatuur afkoelt. Daarnaast zorgen de bomen voor schaduw.

Vooral in de Leidsebuurt in Haarlem en in het centrum is er amper schaduw te vinden als het 35 graden Celsius is. Eén of twee graden koeler lijkt weinig, maar als het over meerdere hittegolven gaat, kan dit toch schelen in de leefbaarheid van de stad

In het onderzoek zijn richtlijnen opgesteld om Nederlandse steden hittebestendig te maken. Zo moet op loopafstand van elke woning een verkoelende plek te vinden zijn. Daarnaast zouden belangrijke looproutes voldoende schaduw moeten hebben.

In wijken waar de ondergrond vol zit met kabels en leidingen en aan beide kanten geparkeerd wordt, is geen plek voor (extra) bomen. Volgens onderzoeker Laura Kleerekoper kunnen daar het best pergola's worden geplant. "Die geven een grote hoeveelheid schaduw en beschikken niet over een stam met een heel groot wortelstelsel."