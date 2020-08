Bij een vermoedelijke steekpartij nabij een daklozenopvang op de Wilhelminastraat in Haarlem is maandagavond iemand gewond geraakt. De politie bevestigt dat er iemand gewond is geraakt, maar weet nog niet hoe dat is gebeurd.

Het incident vond rond 21.50 uur plaats voor de daklozenopvang van het Leger des Heils, waarna politie en ambulance ter plaatse kwamen. Een opgeroepen traumateam maakte onderweg rechtsomkeert.

Of er daklozen bij het incident betrokken zijn, is onduidelijk. Ook is er over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer nog niets bekend.

Op de fiets van het slachtoffer zijn bloedsporen gevonden. De politie doet onderzoek.