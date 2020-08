Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt na een botsing met lijnbus 300 op de kruising van de Aziëweg en de Bernadottelaan in Haarlem.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Op de locatie van het ongeval wordt onderzoek gedaan. De busbaan is voorlopig afgesloten.