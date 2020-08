Haarlem Jazz is donderdagavond in aangepaste vorm van start gegaan op de Haarlemse Grote Markt. Het is het eerste festival in Haarlem sinds het begin van de coronacrisis.

Haarlem Jazz vindt dit weekend op verschillende plekken in de stad plaats. De organisatie heeft zich ingezet om het festival coronaproof te maken. Zo moeten bezoekers bij binnenkomst hun handen desinfecteren. Ook wordt de temperatuur van bezoekers gemeten en moeten drankjes met de telefoon worden besteld.

Aan het begin van de week was het nog onzeker of het jazzfestival dit weekend door kon gaan. De persconferentie op dinsdagavond had de plannen nog kunnen dwarsbomen. Uiteindelijk kon het festival toch van start en zal het dit weekend nog voortduren op verschillende binnen- en buitenlocaties in Haarlem.