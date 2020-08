Club June, Baja Beach Haarlem en Kokonoches moeten voor twee weken dicht. Na controle van gemeentelijke handhavers bleek afgelopen weekend dat er bij deze horecazaken coronamaatregelen overtreden zijn. Recente bezoekers van de desbetreffende horecagelegenheden wordt dringend geadviseerd zich bij klachten direct te laten testen.

Na de controle van afgelopen weekend bleek dat de placering niet in orde was. Het overgrote gedeelte van de bezoekers kon zich niet aan de 1,5 meter afstand houden. Ze stonden te dicht op elkaar, zaten niet op een vaste plek of waren aan het dansen op de niet gesloten dansvloer.

Guus Kol, eigenaar van de Kokonoches, reageert met onbegrip. "Afgelopen zaterdag stonden er handhavers in de Koko. Ze kwamen binnen op een moment dat er inderdaad net wat mensen aan het dansen waren, maar dat blijft toch een momentopname. Mensen zitten de hele avond. Naarmate het later wordt en ze een bakkie op hebben is het niet te doen om mensen op hun stoel vast te binden. We hebben al een portier staan en een extra man bij de deur voor het administratieve gedeelte."

Volgens Kol zijn de feestende mensen agressiever dan voorheen. "Het draagvlak bij de mensen wordt steeds minder. Het is soms onbegrijpelijk wat je naar je hoofd krijgt als je iemand weigert of vraagt aan iemand om even geduld te hebben. Mensen zijn geprikkeld en agressiever, helemaal met het warme weer." Nog strenger handhaven als hij straks weer open mag, ziet Kol niet zitten.

Burgemeester Jos Wienen laat in een reactie weten dat het "ontoelaatbaar en zorgwekkend" is dat in een tijd waarin we gezamenlijk er alles aan doen het coronavirus onder controle te houden de geldende maatregelen zo zwaar zijn overtreden. "Ik merk dit dan ook aan als een ernstige verstoring van de openbare orde en een risico voor de volksgezondheid."

"We zien dat het in algemeen belang het bewustzijn voor de risico’s er is, maar laten we met elkaar weer scherpen zijn op de naleving van de regels. Het coronavirus is nog altijd onder ons. Houd goed afstand tot elkaar en neem de hygiënemaatregelen in acht. Geef het virus geen kans. We doen dit niet voor onszelf, maar voor elkaar", aldus de burgemeester.