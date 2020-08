De gemeente Haarlem heeft een vergunning verleend voor een sit-down versie van Haarlem Jazz & More. Dat meldde de gemeente dinsdag. Vanwege het coronavirus kan het evenement dit jaar alleen in aangepaste vorm doorgaan.

Het jazzfestival vindt plaats van aanstaande donderdag tot en met zaterdag.

Het is het eerste Haarlemse evenement in aangepaste vorm waarvoor de gemeente een vergunning verleend. Dit is besloten in goed overleg met het bestuur van het evenement, Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente.

Het festival is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet gratis en vrij toegankelijk. Alle bezoekers moeten een ticket kopen en hebben een vaste zitplaats. De organisatie heeft dan gelijk de contactgegevens van de bezoekers.

Naast de huidige coronamaatregelen zoals de verplichte 1,5 meter afstand, niezen en hoesten in de elleboog en thuisblijven bij klachten, heeft de organisatie ook een aantal specifieke maatregelen voor het evenement. Deze zijn te lezen op de website van de gemeente.