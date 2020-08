Op een goudwisselkantoor aan de Schoterweg in Haarlem is maandagochtend een gewapende overval gepleegd. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar houdt er rekening mee dat een tweede verdachte voortvluchtig is. Niemand raakte bij de overval gewond.

Een gewapende persoon drong rond 10.00 uur het pand binnen. Of het om een vuur-, steek- of ander soort wapen ging, wil de politie nog niet zeggen. Ook over een eventuele buit worden nog geen mededelingen gedaan.

Over de mogelijke tweede verdachte is alleen bekend dat hij zich op een zwarte motorscooter zou verplaatsen. Wie iets heeft gezien of meer informatie heeft over de verdachten, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen.

De politie heeft de Schoterweg tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen. Dat betekent dat het verkeer, waaronder het openbaar vervoer, tijdelijk moet omrijden.