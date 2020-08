Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders wil "kansen voor het creëren van nieuw zwemwater benutten". Raadslid Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) wilde eigenlijk deze zomer al dat de gemeente een nieuwe, officiële zwemplek langs het Spaarne zou maken, maar zo snel gaat dat niet, reageert het college.

Eerst moet er volgens de gemeente onderzoek worden gedaan en moet de locatie geschikt worden gemaakt. Dat staat in de antwoorden op de vragen van Van Zetten. "Dit proces vereist zorgvuldigheid en kost tijd waardoor deze zomer geen realistische deadline is. Daarnaast dient de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nieuw zwemwater goed te keuren."

Het college wil dat proces wel inzetten en verwijst naar een rapport uit 2018 waarin die ambitie al is vastgelegd. Daarin staat het doel locaties voor watersport en -recreatie aan te wijzen in de stad.

De vragen van Van Zetten volgden na het bericht van de politie dat zwemmen in het Spaarne is verboden omdat het vaarwater is. Veel mensen in Haarlem snappen daar niets van, omdat er al jaren in het Spaarne wordt gezwommen, ook dit jaar weer.

Van Zetten vroeg zich af of er dan niet snel een officiële plek aangewezen kan worden. Dat kon volgens het college niet. Ook aan een gedoogsituatie wil de gemeente niet meewerken. Haarlem verwijst mensen die in de stad in open water willen zwemmen daarom voorlopig door naar de twee officiële natuurzwemplekken: de Molenplas en de Veerplas.