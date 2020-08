De brandweer is in de nacht van zondag op maandag druk geweest met de afhandeling van meldingen over wateroverlast in Noord-Hollandse steden, waaronder Haarlem.

Het KNMI kondigde zondag eerst code geel en later code oranje af voor de hele provincie Noord-Holland. Het noodweer trok vanuit het zuiden naar het noorden.

Rond 20.00 uur kwamen de eerste meldingen vanuit Haarlem binnen. Daar stonden straten blank. Daarna volgden 't Gooi en Beverwijk en rond 21.00 uur ook Hoorn en Enkhuizen. De lucht kleurde zwart, het onweerde en het regende hard. Tegen 22.00 uur bereikte het onweer Texel.

"Overal liepen straten onder water. We kregen in korte tijd veel meldingen achter elkaar. Wel zagen we dat alles snel opgelost werd en dat het water weer op de normale manier, dus via de riolering, kon worden afgevoerd", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tegen nieuwspartner NH Nieuws.