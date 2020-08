De havendienst wijst op het verbod op zwemmen in het Spaarne in Haarlem. Tijdens de hitte van de afgelopen dagen hebben veel mensen verkoeling gezocht in het water.

"Met deze drukte is het aan de regels houden nog wel eens lastig. De temperaturen zijn hoog en mensen zoeken een verfrissende duik.", meldt een woordvoerder van de Haarlemse Havendienst.

Veel zwemmers zoeken tijdens de hitte verkoeling in het Spaarne, maar dat is verboden. Van bruggen in het water springen is ook niet toegestaan.