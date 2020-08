De NS gaat reizigers richting Zandvoort vragen om zich vooraf aan te melden voor hun reis. De vervoerder is tevreden over het verloop van de hittegolf, maar wil met een niet verplichte aanmeldservice mensen kunnen waarschuwen voor drukte.

De NS is over het algemeen tevreden over het verloop van het vervoer richting badplaats Zandvoort tijdens de hittegolf en bijbehorende drukte.

"Dat betekent niet dat reizigers geen last hadden van drukte of vertragingen, het is niet vlekkeloos verlopen. Maar we spreken over hobbels, we hebben het goed met de politie en veiligheidsregio opgevangen", zegt een NS-woordvoerder tegen nieuwspartner NH Nieuws.

Gedurende de drukte zaten de treinen vol en riep de NS een aantal keren op om niet meer per trein naar Zandvoort te komen. De NS gaat reizigers nu vragen zich van tevoren aan te melden voor hun reis om voor betere spreiding over de trajecten te zorgen. Zo kunnen mensen vanaf Amsterdam direct de sprinter naar Zandvoort pakken, maar ze kunnen ook via Haarlem reizen.

Reizigers kunnen zich aanmelden in de app, waarna met kleuren rood, oranje en groen wordt aangegeven hoe druk het is in de trein. "Het is de bedoeling mensen te kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid om drukte te mijden."

De aanmeldservice wordt bij wijze van proef ingesteld. De functie is volgens de woordvoerder nog niet helemaal af. "Er zal een percentage mensen zijn dat zich niet van tevoren aan gaat melden voor een reis. Dat is iets dat we dan maar moeten accepteren." Het zou dus kunnen dat een reiziger zich aanmeldt voor een 'groene' trein, waarna er allemaal toeristen instappen en de trein helemaal vol zit.