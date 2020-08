De gemeente Haarlem heeft vrijdag uit respect voor de doodgeschoten Bas van Wijk de vlag op het stadhuis halfstok gehesen. Van Wijk, die zaterdag werd neergeschoten in Amsterdam, woonde de afgelopen jaren in Haarlem.

"Het is schokkend hoe zo'n jonge man in de bloei van zijn leven bruut om het leven is gebracht, omdat hij iemand aanspreekt op zijn gedrag. Mijn gedachten gaan uit naar de familie, die ik heel veel sterkte wens bij de verwerking van dit intense verdriet", zegt burgemeester Jos Wienen in een reactie op de website van de gemeente.

Familie, vrienden en anderen herdenken Van Wijk vrijdagavond tijdens een stille tocht in Badhoevedorp, het dorp waar hij werd geboren.

Van Wijk kwam op 8 augustus op klaarlichte dag om het leven op een strand bij park De Oeverlanden in Amsterdam, toen hij volgens omstanders ingreep bij de diefstal van een horloge.