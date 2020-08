Na onrustige avonden met gewelddadige groepen jongeren zijn er de komende tijd meer handhavers en politieagenten op en rond het strand van Zandvoort te vinden. De Amsterdamse politie stuurt ook agenten omdat de overlastgevende jongeren uit Amsterdam komen.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen gemeente, politie en de strandtenteigenaren. Een gemeentewoordvoerder kan niet zeggen om hoeveel extra handhavers en agenten het gaat. "De Zandvoortse agenten alleen zijn nu niet voldoende en daarom komt er steun uit de regio. Het gaat niet om troepen van dertig man, maar er wordt wel opgeschaald."

Er vinden niet dagelijks incidenten plaats, maar toch is de maat vol in Zandvoort sinds twee grote incidenten op het strand woensdagmiddag en -avond. Zo raakten jongeren in gevecht met een beveiliger van een strandtent.

Volgens Niels Priester, woordvoerder namens de strandtenteigenaren, gaat het vooral om hangjeugd op het strand, rond de Dirk van de Broek en het station. Ook zou er vaak alcohol in het spel zijn.