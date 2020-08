Het bestuur van voetbalclub SV Zandvoort heeft woensdagavond aangekondigd alle trainingen en oefenwedstrijden tot en met 23 augustus op te schorten, omdat mogelijk een aantal mensen bij de club met het coronavirus besmet is geraakt.

"Een aantal jongens is naar Terschelling geweest en heeft nu wat vage klachten", meldt voorzitter Jan van der Leden. "Ze hebben zich laten testen en totdat we de uitslag hebben, blijven we dicht", aldus Van der Leden.

Het bestuur van de sportclub laat weten dat veel vrijwilligers dagelijks actief zijn bij de club. Om ze niet in gevaar te brengen, sluit de club voorlopig de deuren. "Dan maar even dicht. We zitten toch nog vroeg in het seizoen. Beter voorkomen dan genezen", concludeert de voorzitter.