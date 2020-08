Fractievoorzitter Peter Kramer van Ouderen Partij Zandvoort zegt de afgelopen dagen geschrokken te zijn van de 'verloedering' in zijn dorp. Dat komt volgens hem doordat handhaving tekort schiet.

Volgens de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad zijn er te weinig handhavers en worden deze ook niet effectief ingezet. Zo kunnen Zandvoorters tijdens de hittegolf vaak niet parkeren in hun eigen straat omdat die volstaat met foutparkeerders.

"Het is een chaos en te druk in Zandvoort. Ik ben best wel wat gewend, maar als het zo extreem werd dan werd er altijd wel opgetreden. Nu doet handhaving en politie er niets aan."

In Zandvoort wordt veel geklaagd dat handhaving niet optreedt. Kramer heeft de gemeente gevraagd of de gemeente van plan is maatregelen te nemen.

Volgens burgemeester David Moolenburgh moet er rekening worden gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin Zandvoort zich nu bevindt. Er zijn veel mensen die niet op vakantie gaan en daarom in eigen land naar het strand trekken en bovendien is er een hittegolf. "Er wordt in Zandvoort op dit moment een immense inspanning geleverd op alle fronten om dat in goede banen te leiden. We zetten maximaal in. We zien een grote instroom van mensen en dat is zeer uitzonderlijk. Alles zit gewoon hutjemutje vol."

De gemeente gaat op korte termijn niet extra maatregelen nemen. Mogelijk komen uit de evaluatie punten voort die volgend jaar anders aangepakt kunnen worden.