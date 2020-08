De reddingsbrigade heeft woensdag de gele vlag gehesen op het strand van Zandvoort in verband met aflandige wind en stroming in het water. De gele vlag wapperde er dinsdag ook al.

De reddingsbrigade hijst de gele vlag als de condities gevaarlijk zijn. De vlag betekent dat zwemmen en andere activiteiten in of op het water worden afgeraden. Mensen worden opgeroepen extra voorzichtig en waakzaam te zijn.

Daarnaast vraagt de reddingsbrigade mensen die niet kunnen zwemmen niet dieper het water in te gaan dan tot kniehoogte. Ook is het verstandig om niet alleen het water in te gaan en kinderen alleen onder toezicht in de zee te laten spelen.