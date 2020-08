Door sensoren die de vochtigheid van de grond rond jonge bomen in Haarlem meten, kan geld worden bespaard bij het bewateren van de bomen. Een proef met de sensoren van beheerder Spaarnelanden in de gemeente loopt nu ongeveer vier maanden.

Zo'n tweeduizend bomen die de afgelopen twee jaar zijn gepland krijgen per keer 100 liter water. Dat kost naar schatting 1,5 ton. Door de sensoren kan dat geld gerichter worden besteed.

Er zijn tien sensoren bij wijze van proef verspreid over Haarlem geplaatst. De sensoren meten het vochtgehalte en laten zien of het hoog genoeg is voor de jonge bomen. Hierdoor kunnen de bomen gerichter worden bewaterd.