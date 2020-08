Het vervangen van de palen door ankers in het plafond van de parkeergarage onder winkelcentrum Marsmanplein in Haarlem is maandag gestart, meldt directeur Onno Dikkerboom van Interboor Midslaan.

Op Eindhoven Airport stortte in 2017 een parkeergarage in. Een van de gevolgen was dat de parkeergarage onder het Marsmanplein uit voorzorg werd gesloten, omdat de constructie mogelijk dezelfde fouten had.

Na een paar maanden bleek dat de ondergrondse garage weer open mocht, maar wel met 1.135 stempels die het plafond ondersteunden. Die namen de plek in van zeventig parkeerplaatsen.

De ondernemers in het winkelcentrum kampen sindsdien naar eigen zeggen met omzetverlies, omdat minder klanten hun auto kwijt kunnen.

Parkeergarage blijft open tijdens vervanging palen

Tijdens het vervangen van de stempels door ankers blijft de parkeergarage open. Dikkerboom: "Wij kunnen stofvrij en geluidsarm boren, dus er is geen overlast."

De ankers maken de breedplaten in het plafond vast aan de vloer erboven. De betonplaten kunnen daardoor niet loslaten.

Er komen zes- tot zevenduizend ankers in het plafond. Het duurt maanden voordat ze zijn geplaatst, omdat het precisiewerk is. Het voordeel van deze werkwijze is dat bezoekers steeds meer plek hebben in de garage.

Jarenlang is gesteggeld tussen de huidige eigenaar en de vorige eigenaar van de garage over wie verantwoordelijk is voor een oplossing. Directeur Dikkerboom wil niets zeggen over van wie hij de opdracht heeft gekregen en om hoeveel geld het gaat.