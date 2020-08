Het is vrijdag opnieuw al vroeg druk in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Vanwege de hittegolf zoeken veel mensen, net als op donderdag, verkoeling op het strand.

De gemeente Zandvoort meldde rond 9.30 uur al dat de reguliere parkeerplaatsen aan de kust inmiddels vol zijn. Er wordt opgeroepen om niet met de auto meer naar het strand te komen.

Ook donderdag vroeg de gemeente strandbezoekers al om rekening te houden met volle parkeerplaatsen en drukte in treinen en op stations. De NS zet tijdens de warme dagen extra treinen in richting Zandvoort om de drukte enigszins op te vangen.

Vrijdag is de tweede dag van de hittegolf die in Nederland heerst. Donderdag was het al erg druk aan de kustplaatsen in het land.

