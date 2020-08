De 45-jarige Haarlemmer die wordt verdacht van het wurgen van zijn zwangere partner en het in brand steken van hun flat, verliest binnenkort mogelijk het gezag over hun drie kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming wil hem via de rechter de ouderlijke macht afnemen. Dat bleek donderdag tijdens een zitting voor de Haarlemse rechtbank.

De verdachte was niet aanwezig bij de zitting. Hij verblijft in het Pieter Baan Centrum. Volgens zijn advocaat wil de verdachte zijn kinderen graag snel weer zien.

De man werd 11 september opgepakt op verdenking van brandstichting in een flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem. In de woning vond de brandweer het lichaam van zijn zwangere partner. Volgens het Openbaar Ministerie is de vrouw gewurgd voordat de brand werd aangestoken.

De brand begon met een aantal explosies, waarna 48 appartementen werden ontruimd. De Haarlemmer ontkent betrokkenheid en vroeg donderdag om vrijlating uit voorlopige hechtenis.

De rechtbank oordeelde dat de man moet blijven vastzitten tot de volgende zitting op 2 november. Dan is ook het psychiatrisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum afgerond.