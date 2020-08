De gemeente Zandvoort gaat de expositie met bronzen beelden van kunstenares Marlène Sjerps voortijdig stoppen nadat er maandag opnieuw een vernieling plaats vond. Eerder werd er al een beeld gestolen, een ander beeld werd tot twee keer toe vernield.

"Het is triest dat dit nodig is", vertelt een gemeentewoordvoerder. "We hadden ze liever laten staan. Maar je wilt ook niet dat deze ook gestolen worden". Halverwege juli werd het bronzen beeld La Doña Quichotta de La Mancha gestolen van de expositie langs de boulevard Paulus Loon in Zandvoort. Eind mei werd een werk twee keer omver getrokken. En ook deze week werd er een kunstwerk vernield.

Kunstenares Marlène Sjerps laat weten het vreselijk te vinden dat haar werk wordt weggehaald. "Ik wil zelf niet het risico lopen dat er nog meer beelden vernield worden", zei ze woensdag. "Er zijn er nu drie van de acht vernield. Dat is een beetje de tax, meer kan ik niet hebben."

De gemeente wil de beelden nu veilig stellen. "We verwijderen ze omdat het een dure kwestie is", vertelt de gemeentewoordvoerder. De expositie zou eigenlijk in 2021 stoppen, maar wordt nu op korte termijn ontmanteld. Mogelijk gaat de gemeente de werken nog op besloten evenementen tentoon stellen.