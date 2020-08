Net als afgelopen vrijdag rijden tijdens de hittegolf zes treinen per uur van Amsterdam naar het strand in Zandvoort. NS denkt daarmee de reizigersstroom aan te kunnen.

De twee rechtstreekse treinen van Amsterdam naar de zee waren vrijdag steeds overvol. De NS wijst treinreizigers erop dat treinen van Amsterdam naar Zandvoort met een overstap op Haarlem, afgelopen vrijdag nog ruimte genoeg hadden.

Op station Amsterdam Centraal, Haarlem en Zandvoort komen extra medewerkers te staan die proberen de treinen "zo optimaal mogelijk te vullen".

Ook wijst de NS op de mondkapjesplicht en de RIVM-regels zoals 1,5 meter afstand houden. "Als een trein vol is, vragen we reizigers een of twee treinen later te nemen. Wij gaan de reizigers er de komende dagen op wijzen dat het druk kan worden in de treinen naar Zandvoort. Het advies is dan de drukte te mijden of misschien zelfs naar een andere bestemming te gaan. En het advies is om water mee te nemen."

NS rijdt 's avonds tot 23.00 uur langer door met zes treinen per uur, maar raadt reizigers niet massaal de laatste treinen te nemen. Op die manier kan drukte worden voorkomen.