Twee oud-Haarlemmers hebben afgelopen weekend na dertien jaar hun kat weer teruggekregen. In 2007 verhuisden ze van Haarlem naar Hoofddorp en sprong het driejarige dier vlak voor de rit naar de nieuwe woning uit de auto.

De kat werd afgelopen maanden veel gezien bij een woning aan de Van Konijnenburgstraat in het Haarlemse Schalkwijk. Deze plek is een paar honderd meter van de locatie waar het dier in 2007 uit de auto sprong.

De bewoners van de woning besloten het dier eten en drinken te geven, omdat hij er erg mager uitzag. "Maar hij bleef maar in de bosjes hangen en ik wilde toch even laten uitzoeken of hij ergens een thuis had", zegt een van de bewoners.

Een medewerker van de Regionale Dierenambulance Haarlem heeft de chip van het beestje zaterdag uitgelezen en kwam zo de eigenaren op het spoor. Een uur later werden ze met hun kat herenigd.

Carla Kuyt, een van de eigenaren, vertelt dat zij en haar familieleden meerdere malen naar de kat gezocht hebben, maar dat ze hem nooit gevonden hadden. De informatie op de chip hebben ze telkens laten updaten.

De kat is nog een beetje van streek, maar oogt gezond. "Hij heeft nu in ieder geval huisarrest tot de winter", lacht Kuyt.