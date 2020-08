De gemeente Haarlem wil de mening van inwoners horen over het bestemmingsplan voor de Markthal. Vanaf maandag tot en met 14 september kunnen zij het plan inkijken.

De gemeente heeft het plan om een overdekte markthal bij het winkelcentrum Schalkwijk te realiseren.

Mensen kunnen het plan op afspraak in de publiekshal aan de Zijlvest bekijken of via de website.