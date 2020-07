Voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland, Marianne Schuurmans, roept mensen via Twitter op niet meer naar het strand in Zandvoort en Bloemendaal te gaan. De parkeerplaatsen in Zandvoort staan helemaal vol.

"Er zijn veel rustigere stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken", aldus Marianne Schuurmans.

Ook de ANWB komt vrijdag aan het begin van de middag met een soortgelijk advies. Strandgangers kunnen deze warme dag beter niet meer met de auto naar Bloemendaal of Zandvoort gaan.

Eerder waarschuwde de NS over de drukte in de treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Hierdoor zou het "onmogelijk" zijn om voldoende afstand te houden, zo meldde het spoorwegbedrijf.

'Grootste zorg hoe de middag gaat verlopen'

Om 13.00 uur komt de veiligheidsregio bijeen om te kijken of er nog meer maatregelen nodig zijn bij het strand. Eerder werd al geopperd dat bij drukte wegen of parkeerplaatsen kunnen worden afgesloten.

"De grootste zorg is misschien wel hoe het vanmiddag gaat verlopen. Iedereen wil rond etenstijd waarschijnlijk weer naar huis en de vraag is natuurlijk hoe je dat gaat doen", aldus verslaggever Paul Tromp van nieuwspartner NH nieuws, die bij het strand van Zandvoort staat.

Ook in Castricum is het erg druk. De gemeente heeft hier de toegangsweg tot het strand afgesloten en stuurt automobilisten terug. Zij worden geadviseerd bij het station te parkeren en de bus te pakken.