De rechtbank in Haarlem heeft donderdag het voorarrest van twee minderjarige verdachten die worden gelinkt aan explosies aan de Vrijheidsweg in Haarlem met negentig dagen verlengd. Een derde verdachte moet dertig dagen langer in voorarrest.

De drie verdachten, een Haarlemmer van zestien en twee Haarlemmers van zeventien jaar oud, behoorden tot de rivaliserende jongeren in de Haarlemse wijk Zuiderpolder. Het conflict tussen deze jongeren escaleerde toen eind mei een vuurwerkbom door een brievenbus van een woning aan de Vrijheidsweg werd gegooid. Hiervoor werden de twee zeventienjarige verdachten aangehouden.

Op 6 juli volgde nog een explosie. Dit keer ontplofte een fles met brandbare vloeistof achter hetzelfde huis. Op 16 juli werd daarvoor de zestienjarige verdachte opgepakt.

De rechtbank geeft geen uitleg over de lengte van de verlenging van de voorlopige hechtenis.