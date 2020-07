De 55-jarige verdachte die op 15 juli werd aangehouden nadat er een overleden man in de Romolenstraat in Haarlem werd aangetroffen, blijft negentig dagen langer vast. Dat heeft de rechtbank in Haarlem donderdag bepaald.

De Haarlemmer werd aangehouden nadat bij een woningbrand in de Romolenstraat een overleden man werd aangetroffen.

Het slachtoffer bleek de 56-jarige bewoner van het pand. Al snel werd duidelijk dat de man niet door de brand, maar door een misdrijf om het leven was gekomen.

De verdachte werd na de brand met een steekwapen aangehouden in de buurt van de Romolenstraat. Ook werd een andere man uit Haarlem aangehouden, hij is snel daarna weer vrijgelaten.