Ivo van Schaik, voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis in Haarlem, roept op tot meer begrip en geduld voor lange wachttijden.

Sommige patiënten reageren geïrriteerd op de langere wachttijden. Ook vindt Van Schaik het jammer hoe mensen reageren op de streng gehanteerde regels in het ziekenhuis, bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand en het screenen bij de ingang.

Overbelaste zorgmedewerkers kunnen nu even bijkomen met vakanties, maar Van Schaik weet niet of ze straks de veerkracht hebben om een eventuele tweede coronagolf op te vangen. Naast de voorbereidingen daarvoor, moet ook de andere zorg van begin dit jaar worden ingehaald.

"Het ziekenhuis is amper bekomen van het harde werken in de afgelopen periode", meldt Van Schaik in een gesprek met Haarlem105.