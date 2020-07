De coronateststraat in de Kennemerhal in Haarlem was op zondag 26 juli voor het eerst open. Daardoor konden er met het oog op de toenemende drukte tweehonderd extra mensen worden getest.

Voorheen reed op zondag alleen een testbus rond. Die bezocht mensen die niet naar de teststraat kunnen komen. De afgelopen zondagen zijn daar ongeveer veertig à vijftig mensen in getest. Afgelopen weekend kwamen daar dus tweehonderd mensen in de teststraat bij.

Meerdere GGD's in Noord-Holland lieten weten dat ze de testcapaciteit in het weekend moesten opschalen door de toenemende vraag naar coronatests.

GGD Kennemerland verruimde daarom de openingstijden van de teststraat en maakt het testen ook op zondag mogelijk.