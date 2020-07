De IPA 'Hop Zij Met Ons' van brouwerij Jopen is op een Duits bierfestival verkozen tot IPA van het Jaar 2020. Het bier werd door een vakjury als beste getest uit een aanbod van honderden craft beers.

De Haarlemse brouwerij won de prijs op de zevende editie van Meininger's International Craft Beer Award 2020. Een jury van 45 experts proefde daar ruim negenhonderd bieren.

Het winnende Haarlemse bier is glutenvrij. Het wordt gebrouwen met Simcoe, Columbus en Mosaic Hop. Volgens de Haarlemmers heeft de smaak van het bier tonen van dennen, tropisch fruit en citrus in combinatie met een "stevig bittertje".

Het bier won in april goud op de Dutch Beer Challenge. Algemeen directeur van Jopen, Michel Ordeman, is blij met de prijs. "We zijn enorm trots dat ons harde werken is beloond."