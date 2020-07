Vanwege het broedseizoen van meeuwen zijn er tot nu toe zo'n tachtig babymeeuwen naar het Vogelhospitaal Haarlem gebracht. Ze zijn vaak uit het nest gevallen. De beheerder laat echter weten dat het meestal niet de bedoeling is dat mensen ze naar het hospitaal brengen.

"Vanwege het gevaar van voornamelijk vossen zijn meeuwen hoger gaan broeden, maar van nature zijn ze gewend om dat op het strand te doen. Wanneer de ouders eten aan het halen zijn, gaan de babymeeuwen vaak aan de wandel. Wanneer ze dan op een dak zitten, vallen ze naar beneden", zegt de beheerder van het Vogelhospitaal.

Volwassen meeuwen vinden hun kroost in vrijwel alle gevallen zelf weer terug. "Mocht een meeuw op een gevaarlijke plek zijn gevallen, zet het beestje dan neer op een dichtbijgelegen perkje en zijn ouders zullen hem vinden."

"Feitelijk is het zo dat het Vogelhospitaal er is voor zieke, verwonde of verweesde dieren, maar wij begrijpen goed dat niet iedereen blij is met meeuwen in zijn tuin. Sommige mensen durven niet eens hun tuin meer in. Dan zeggen we: breng ze toch maar hier hierheen", aldus de beheerder.

Wanneer de jonge meeuwen kunnen vliegen – dat leren ze zichzelf aan – worden ze uitgezet. Dat gebeurt altijd in IJmuiden. Als het in Nederland weer slechter weer wordt, zullen de meeuwen gezamenlijk richting het zuiden vliegen.