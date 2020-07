Haarlem Culinair gaat dit jaar in aangepaste vorm door. Er zullen dit jaar zes restaurants meedoen in plaats van zestien en de vorm van het evenement is aangepast om beter te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

Het evenement zal plaatsvinden op één groot terras ter hoogte van de fontein op de Grote Markt. Er zullen tachtig hoge tafels komen te staan, waar vier bezoekers per tafel kunnen zitten. De dagen zullen worden ingedeeld in drie tijdshifts van drie uur. Per shift worden er zes gerechten geserveerd, zogenoemde 'signature dishes'. Daarmee wordt deze editie van het evenementen een proeverij, laat organisator Henny Leeflang weten.

Kaarten kosten 45 euro per persoon. "Als er bijvoorbeeld voor een groep van acht personen wordt gereserveerd, dan kunnen ze wel aan twee tafels bij elkaar geplaatst worden. We schuiven alleen geen tafels aan elkaar", aldus Leeflang.

Het evenement zal plaatsvinden op 3,4,5 en 6 september. De restaurants die meedoen zijn Napoli, Fishbar Monk, Franzen, ML, Pand 13, De Kaaskampanje en Ome Pietje.