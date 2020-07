De Haarlemse politie voert momenteel onderzoek uit naar meerdere diefstallen in de regio waarbij bronzen beeldjes werden gestolen. Volgens een politiewoordvoerder is er nog geen zicht op een mogelijke dader.

De afgelopen week werden er vier bronzen beeldjes in Haarlem, Heemstede en Zandvoort gestolen. Zo werden De Vogelaar in Heemstede, La Doña Quichotta de la Mancha in Zandvoort en De Meermin van Haarlem in Haarlem allemaal gestolen.

Nieuwspartner NH Nieuws meldde woensdag dat afgelopen weekend een vierde beeldje in Haarlem werd gestolen. In de nacht van zaterdag op zondag werd uit het hof Codde en van Beresteyn, een plek die 's nachts niet vrij toegankelijk is, het beeldje Samen op weg gestolen.

Een politiewoordvoerder meldt donderdag aan NU.nl dat er nog geen mogelijke dader in zicht is. Momenteel onderzoekt de politie de zaak.