Een bestuurder van een bestelbusje is donderdagochtend doorgereden nadat hij in botsing kwam met een fietser op de hoek van de Pijlslaan met de Van Oosten de Bruijnstraat in Haarlem. De fietser raakte gewond. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl na eerdere berichtgeving door het Haarlems Dagblad.

De woordvoerder meldt dat er melding over een aanrijding is gedaan en dat een persoon letsel opliep. Daarnaast kan de woordvoerder ook bevestigen dat de bestuurder na het ongeval is doorgereden, maar de reden hiervan is onbekend. Het is dus nog niet te zeggen of het om een strafbaar feit gaat.

Het Haarlems Dagblad schreef donderdagochtend dat het ongeval rond 9.30 uur plaatsvond, toen drie fietsers achter een bestelbusje met een aanhanger reden. Het busje schepte de voorste fietser die daardoor ten val kwam en gewond raakte.

Het slachtoffer moest met letsel naar het ziekenhuis gebracht worden. Een andere fietser, die eveneens ten val kwam, kon ter plaatse worden behandeld. De politie doet op dit moment onderzoek.