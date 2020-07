Moskeegangers van de zes Haarlemse moskeeën zijn vrijdagmiddag bijeen gekomen op het trainingsveld van voetbalclub Haarlem Yildiz Spor om gezamenlijk in gebed te gaan. Het initiatief kwam van de Islamitische Raad Haarlem.

Het gezamenlijk bidden is een initiatief dat de Islamitische Raad Haarlem bedacht in het kader van de coronacrisis. Vanwege de maatregelen zijn moskeeën lange tijd dichtgebleven en sinds 1 juni mogen moskeegangers weer samenkomen.

In totaal kwamen zo'n 150 mannen naar het voetbalveld om te bidden. Met behulp van rood-witte linten werd geprobeerd om afstand van elkaar te houden. De leden van de Islamitische Raad Haarlem liepen in gele hesjes rond om alles in goede banen te leiden.

"Sommige mensen zijn toch nog wat bang om naar de moskee te gaan en daarom hebben we dit bedacht. Maar vooral ook omdat we eenheid willen creëren", vertelt Ufuk, lid van de Islamitische Raad Haarlem. "Surinaams, Marokkaans, Turks, het maakt niet uit, we zijn bij elkaar, we hebben één geloof en dit is dan een mooi symbool."