Het slachtoffer van het dodelijke misdrijf dat dinsdag werd gepleegd op de Romolenstraat in Haarlem, is een 56-jarige Haarlemmer, meldt de politie vrijdag.

De politie verrichtte in verband met het misdrijf twee aanhoudingen. Een van de verdachten, een 55-jarige Haarlemmer, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

De andere verdachte, een 53-jarige Haarlemmer, is inmiddels weer op vrije voeten.

Het misdrijf vond plaats in een pand aan de Romolenstraat, waar die avond ook een brand woedde. Uit onderzoek van de politie bleek dat er geen verband tussen de dood en de brand is, en dat het 56-jarige slachtoffer door een misdrijf om het leven was gekomen.

Woensdag meldde de politie dat een van de aangehouden verdachten een man met een steekwapen was.