De 25-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het doodschieten van de 29-jarige Burak Arslan uit Beverwijk blijft in ieder geval in voorarrest tot 5 oktober. Dat heeft de rechter in Haarlem bepaald, meldt het Haarlems Dagblad vrijdag. Arslan werd 22 januari doodgeschoten in een steeg naast de Jopenkerk in Haarlem.

De Amsterdammer wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Volgens de advocaat van de verdachte was er sprake van noodweer of noodweerexces.

De verdachte zou zich verdedigd moeten hebben na een uit de hand gelopen ruzie met Arslan

Op 5 oktober vindt een tweede pro-formazitting plaats.