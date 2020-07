Voor de vijfde keer in een week tijd is een auto in Haarlem uitgebrand. De brand aan de Vincent van Goghlaan in Parkwijk werd in de nacht van woensdag op donderdag iets na 00.00 uur ontdekt, maar de politie kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Eerder deze week gingen meerdere auto's en een brommer in vlammen op. Zo brandden voertuigen in de Waarder- en Zuiderpolder, maar ook in de Haarlemse Molenwijk volledig uit.

Waar de politie eerst uitging van een verband tussen de eerste vier autobranden, lieten ze dinsdag weten een verband uit te sluiten.

De politie onderzoekt de branden.