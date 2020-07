Drie auto's en een brommer zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Haarlem in vlammen opgegaan. Hoewel er nog onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de branden, vermoedt de politie een verband.

Rond 1.00 uur brandde op het Fie Carelsenplein in Schalkwijk een Smart uit. Een uur later ging er op de hoek van de Staalstraat en De Bazellaan, in het noordelijker gelegen Parkwijk, een Mercedes in vlammen op.

Ook in de Wim van Eststraat in de Waarderpolder stond een auto in brand. Uit meldingen op Twitter blijkt dat de brandweer rond 4.00 uur werd opgeroepen om het vuur te blussen.

Het vierde getroffen voertuig is een brommer, zo laat een woordvoerder van Veiliigheidsregio Kennemerland weten. Die stond geparkeerd aan de Prattenburg in Molenwijk.

De branden zijn niet de eerste in de stad deze zomer. Vorige maand gingen er in één week vier auto's in vlammen op. "Het gebied heeft al langer onze aandacht", aldus de woordvoerder.