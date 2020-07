Een 22-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie aangehouden voor het plegen van een inbraak in een woning aan de Leidsestraat in Haarlem.

Alerte buurtbewoners schakelden de politie in. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze dat voordeur was opengebroken. In de keuken werd de verdachte Haarlemmer aangetroffen, waarna de agenten hem konden aanhouden.

De verdachte is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Agenten startten de zoektocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar er werd niemand meer gevonden.