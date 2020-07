Jacco gaat zaterdag vanaf 18.00 uur 255 keer het Kopje van Bloemendaal beklimmen voor zijn zieke vader.

Jacco fietst de hele nacht door, met af en toe een pauze om wat te eten en misschien wat andere kleding aan te trekken.

"Mijn vader, die ook een fanatiek fietser is, heeft neuropathie. Dat is een aandoening waarbij zenuwprikkels niet goed worden verwerkt in je hersenen. Bij hem vertaalt zich dat in continue pijn in zijn benen."

Jacco doet de klim 255 keer, omdat dat gelijkstaat aan het aantal hoogtemeters (8.848) van de Mount Everest.

Jacco heeft met zijn uitdaging nu al bijna 2.500 euro opgehaald. Hij gaat het geld doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds, voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.