Twee zeventienjarige jongens zijn donderdagochtend opgepakt als verdachten van de explosie bij een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem op zondag 31 mei. Dat meldt de politie vrijdag. Bij de explosie raakte een 48-jarige vrouw zwaargewond.

Omwonenden hoorden rond 1.20 uur een luide knal, waarna het slachtoffer werd ontdekt.

Een 23-jarige Haarlemmer werd diezelfde nacht in de omgeving van de Vrijheidsweg aangehouden op basis van een signalement, maar hij is na verhoor weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in het onderzoek.

De jongens die donderdag zijn opgepakt, zijn naar het politiebureau overgebracht voor onderzoek.

Op maandag 6 juli vond er opnieuw een explosie plaats bij de woning aan de Vrijheidsweg. Hierbij raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of de explosies een link met elkaar hebben.

Buurtbewoners vertelden eerder tegen nieuwspartner NH Nieuws dat de explosies onderdeel zijn van een langlopende vete tussen jongerenbendes. Zo zei een buurvrouw dat de jongeren elkaars woning "terroriseren".