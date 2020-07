Het project Time2ShineHaarlem heeft donderdag de stimuleringsprijs Appeltje van Oranje gewonnen. Vanwege het coronavirus verliep de uitreiking digitaal. Via een live-uitzending van het Oranje Fonds werden de winnaars bekendgemaakt.

Het project is een aantal jaren geleden opgezet door de organisatie Bedrijf en Samenleving. Bij Time2ShineHaarlem worden jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, gekoppeld aan een mentor.

Met het winnen van een Appeltje van Oranje krijgt het project een geldbedrag van 15.000 euro. "We doen altijd activiteiten met de jongeren en mentoren, zoals bowlen of ze krijgen een training. Dat kost natuurlijk geld, dus we gaan dit bedrag goed besteden voor zowel de jongeren als de mentoren", zegt Marijke Aukema, directeur van Bedrijf en Samenleving en initiatiefnemer van Time2ShineHaarlem.