De politie en brandweer hebben geen aanwijzingen gevonden dat de brand bij Beachclub Tien in Zandvoort is aangestoken. In de nacht van zaterdag op zondag brak er een brand uit, waardoor de strandtent grotendeels is verwoest.

De oorzaak van de brand is niet met zekerheid vast te stellen, maar de politie gaat niet uit van brandstichting, zo laat een woordvoerder weten. "Waarschijnlijk gaat het om een technische oorzaak."

Niemand raakte gewond bij het incident, maar de brand leidde wel tot veel teleurstelling onder vaste bezoekers. Er werd een inzamelingsactie gestart voor de eigenaren van Beachclub Tien waarmee al bijna 15.000 euro is opgehaald.