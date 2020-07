Een sportauto is dinsdag tegen het einde van de middag gecrasht en in brand gevlogen op het circuit in Zandvoort. Over de verwondingen van de bestuurder is niets bekend.

De circuitdienst kwam snel ter plaatse om de auto te blussen en de bestuurder te bevrijden. De brandweer van de veiligheidsregio heeft de sportauto nog nageblust.

Ook kwam een traumahelikopter ter plaatse om de bestuurder te behandelen aan zijn verwondingen.