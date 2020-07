Een vrouw is maandag rond 14.45 uur van haar halsketting beroofd in de Rousseaustraat in Haarlem. Het is de derde keer in drie weken dat er een ketting gestolen wordt van een vrouw nabij winkelcentrum Schalkwijk .

De verdachte is nog niet opgepakt. Wel is er een signalement van de man bekend.

De man droeg een grijze jas, een pet met rode accenten, een zonnebril en zwarte handschoenen. Wie de verdachte denkt gezien te hebben, wordt verzocht dat bij de politie te melden.

Behalve in Haarlem worden de laatste tijd ook in andere plaatsen in de provincie vrouwen op gewelddadige wijze van hun colliers beroofd.

In Zwanenburg en Nieuw-Vennep staat de teller vooralsnog op één beroving, maar in het Gooi werden in de laatste week van juni twaalf vrouwen beroofd. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen op leeftijd, al loopt hun leeftijd uiteen van achter in de vijftig tot ver in de tachtig.

Of er sprake is van een of meerdere kettingrukkers, is onderwerp van politieonderzoek. "We doen met meerdere eenheden onderzoek naar de berovingen en gaan daarbij uit van één of meerdere daders", zei een politiewoordvoerder eerder tegen nieuwspartner NH Nieuws.