De politie doet met meerdere eenheden onderzoek naar een mogelijk verband tussen de zogeheten kettingrukkers die onder meer in Haarlem toesloegen. Meerdere vrouwen zijn in de afgelopen maanden gewelddadig beroofd van hun gouden ketting.

"We doen met meerdere eenheden onderzoek naar de berovingen en gaan daarbij uit van één of meerdere daders", zo meldt de politie. Een woordvoerder laat weten mogelijk over camerabeelden te beschikken waarbij de dader(s) is/zijn vastgelegd.

De kettingdiefstallen vonden de afgelopen tijd onder meer plaats in het Haarlemse Schalkwijk, op de Sparrenlaan in Zwanenburg en in Nieuw-Vennep. Ook in 't Gooi waren verschillende vrouwen het slachtoffer van een kettingrukker. In de laatste week van juni was het daar meer dan tien keer raak.

De politiewoordvoerder geeft aan dat het onderzoek ondanks de beelden wordt bemoeilijkt doordat de slachtoffers meestal op leeftijd zijn. "Het is niet altijd even makkelijk om hun gedetailleerde herinnering op te halen."

Het is volgens de politie nog niet duidelijk of alle zaken een verband hebben. "Soms is de werkwijze hetzelfde en soms totaal anders."