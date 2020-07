Op de Vrijheidsweg in Haarlem is maandag rond 8.00 uur opnieuw een explosie geweest. Niemand raakte hierbij gewond. Wel is er schade aan de achterkant van een woning.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het waarschijnlijk om vuurwerk ging.

De politie is nu nog bezig met het onderzoek. Ook heeft de politie gezocht naar een verdacht persoon, maar vooralsnog is er niemand aangetroffen.

Eind mei raakte een vrouw zwaargewond door een explosie in haar woning aan de Vrijheidsweg. Een vuurwerkbom was door haar brievenbus gegooid.

Buurtbewoners vertelden eerder tegen nieuwspartner NH Nieuws dat de explosies onderdeel zijn van een langlopende vete tussen jongerenbendes. Zo zei een buurvrouw dat de jongeren elkaars woning "terroriseren".

De politie houdt in het onderzoek naar de explosie van maandag rekening met een verband tussen de eerdere incidenten in de buurt.